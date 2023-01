Elisabetta Canalis, come la vede la figlia: "Taglia carote e usa il mocio"

Elisabetta Canalis, come la vede la figlia Skyler? Il disegno fa impazzire i fan.

Da quando Elisabetta Canalis ha concesso alla figlia Skyler Eva di apparire sui social sono diverse le condivisioni che le ritraggono insieme.

Nelle ultime ore, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto condividere un disegno parecchio divertente, che mostra come la vede la pargola.

Elisabetta Canalis: come la vede la figlia Skyler?

La piccola Skyler Eva, nata dal grande amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, ha sette anni e promette di diventare una grande artista. Il suo ultimo disegno, condiviso dalla mamma su Instagram, ha parecchio divertito i fan.

La bambina, al ritorno da scuola, ha mostrato fiera l’ultimo lavoretto fatto in classe. Il titolo dato dalle maestre è “Vi presento mia madre“. Così, la piccola Skyler ha messo in campo tutta la sua creatività e ha rivelato come vede la mamma.

Il disegno di Skyler Eva piace ai fan

Altro che sex symbol, la figlia di Elisabetta ha un’immagine completamente diversa di sua madre. Non a caso, l’ha ritratta mentre taglia le carote e passa il mocio a terra.

La Canalis ha condiviso il disegno della figlia, aggiungendo una emoticon che ride fino alle lacrime.

Elisabetta Canalis: da sex symbol a casalinga

Per la figlia di Elisabetta, sua madre non è niente altro che una specie di casalinga ‘disperata’. Non a caso, Skyler ha scritto: “Mia mamma taglia le carote” e “Mia mamma pulisce il pavimento con il mocio“. Insomma, da sex symbol a donna dedita alle faccende di casa è un attimo, soprattutto quando di mezzo c’è la fantasia dei bambini.