Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi: la sfida in topless che scatena il web

Le bellissime Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi hanno postato due foto super sensuali in topless, ma in rete sono esplose le accuse di plagio

Accoccolate in topless con solo un paio di micro slip addosso. È questa la posa scelta sia da Elisabetta Canalis che da Alessia Marcuzzi a poche ore di distanza, pubblicate sui rispettivi profili Instagram delle due showgirl nostrane. Quasi a lanciare una nuova moda per l’estate 2021, le due Vip sono tuttavia state raggiunte in breve da alcune precise accuse di plagio: vediamo dunque in che termini.

A detta di Alessia, l’idea della foto sarebbe stata del marito Paolo Calabresi Marconi. Tuttavia il popolo del web non ha creduto completamente alla versione dell’ex conduttrice delle Iene, accusandola appunto di aver copiato l’ex Velina sarda di Striscia la Notizia in una sorta di gara alla foto più audace.

Marcuzzi-Canalis: lo “scontro” social

Alessia Marcuzzi in Sicilia ed Elisabetta Canalis in Sardegna, la prima si è fatta ritrarre in riva al mare, la seconda in un artistico scatto sul tetto di una casa.

La posa è ad ogni modo effettivamente la stessa, mentre le due bellissime foto hanno la felicità delle protagoniste nonostante le critiche social.

La Canalis si trova ad Alghero insieme a suo marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva. Sui social l’attrice non ha perso occasione per mostrare le sue curve mozzafiato, scherzando anche ironicamente con i fan.