Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri hanno deciso di lasciarsi. In che rapporti sono dopo la separazione? Il dettaglio sui social sorprende i fan.

Elisabetta Canalis e Brian: i rapporti dopo la separazione

Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è giunto al capolinea. Stando a quanto sostengono i beninformati, l’ex velina di Striscia la Notizia ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un mega attico di Los Angeles. Ovviamente, con lei c’è la piccola Skyler Eva, nata sette anni fa.

Il dettaglio social non sfugge ai fan

E’ proprio per il bene di Skyler Eva che Elisabetta e Brian sono rimasti in ottimi rapporti. Nonostante la separazione, la Canalis e Perri continuano a trascorrere del tempo insieme con la bambina. Non a caso, l’ex velina ha condiviso una serie di Stories in cui la famigliola al completo si gode un pomeriggio a pattinare sul ghiaccio.

Elisabetta e Brian uniti per amore di Skyler

Secondo il Corriere della Sera, è stata Elisabetta a chiedere la separazione. La Canalis, però, ha preferito non commentare la vicenda: “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente“. Allo stesso modo, anche Brian Perri non ha aperto bocca sulla fine del matrimonio.