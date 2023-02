Elisabetta Canalis e il marito si sono lasciati: l'indiscrezione

Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri secondo i rumor in circolazione avrebbero messo fine al loro matrimonio.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati

La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri secondo indiscrezioni sarebbe giunta al termine. Al momento né l’ex velina né il chirurgo hanno confermato o smentito la notizia ma in tanti, via social, si sono resi conto che ormai da tempo Perri non è compreso nelle foto postate dalla showgirl. Elisabetta Canalis continua a tenere i fan partecipi della sua vita e della sua quotidianità e infatti sui social non mancano foto che la ritraggono insieme a sua figlia Skyler Eva o durante gli impegni di lavoro.

Nessuna traccia è presente però di suo marito con cui, ormai da mesi, si vocifera che le cose non vadano per il meglio.

In passato la showgirl ha svelato che sarebbe voluta tornare a vivere in Italia e in tanti si chiedono se magari questa sua decisione non possa aver rappresentato una divergenza tra lei e il chirurgo americano, padre di sua figlia Skyler. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e a quanto sembra Elisabetta Canalis preferisce mantenere il suo silenzio via social.

Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli e particolari? In tanti tra i fan dell’ex velina sono curiosi di saperne presto di più.