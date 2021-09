Elisabetta Canalis emozionata: il primo giorno di scuola di Skyler Eva

Elisabetta Canalis non ha nascosto la sua emozione per il primo giorno di scuola della figlia, Skyler Eva.

Elisabetta Canalis ha condiviso alcune foto del primo giorno di scuola di sua figlia, Skyler Eva, e ha descritto ai fan la sua emozione.

Elisabetta Canalis: il primo giorno di scuola della figlia

La piccola Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri, si è recata al suo primo giorno di scuola in uniforme.

I genitori, emozionati, hanno postato alcune immagini del momento e l’ex velina ha descritto ai fan la sua emozione nell’accompagnare la bambina a scuola. “Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno… Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi ( piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io…”, ha scritto la Canalis, che oggi insieme al marito e a sua figlia vive a Los Angeles.

Elisabetta Canalis: la figlia

Dopo le nozze nel 2014 Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno avuto la loro unica figlia nel 2015 e l’ex velina è sempre stata gelosa della privacy della sua bambina. Solo di recente l’ex velina ha iniziato a postare alcune immagini della piccola Skyler sui social, e a tal proposito lei stessa ha confessato: “All’inizio avevo deciso di non far vedere Skyler perché non mi piaceva esporla ai commenti che le sarebbero arrivati solo in quanto mia figlia.

Avevo sempre detto: ‘Deciderà lei’. Il problema è che lei con il tempo ha iniziato ad accusare questa cosa: ha visto gli altri bambini fotografati e poi inclusi nelle foto e si è sentita diversa“, ha ammesso.

Elisabetta Canalis: la vita a Los Angeles

Elisabetta Canalis si è trasferita negli States per stare accanto a suo marito Brian e non ha mai fatto segreto che un giorno le sarebbe piaciuto tornare in Italia in pianta stabile con tutta la sua famiglia.

A Los Angeles l’ex velina aveva aperto una palestra in compagnia della sua ex migliore amica, Maddalena Corvaglia, con cui oggi i rapporti si sarebbero interrotti. Le due ex veline non hanno mai svelato i motivi dei loro dissapori ma sembra che oggi non si rivolgano più la parola. Prima o poi una delle due parlerà apertamente della questione? E riusciranno a fare pace? Sulla questione tutto tace.