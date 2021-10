Elisabetta Canalis, il marito svela i dettagli bollenti: la confessione

Il marito di Elisabetta Canalis, il chirurgo Brian Perri, ha svelato alcuni retroscena inediti sulla loro storia d'amore.

Intervistato a Le Iene il marito di Elisabetta Canalis, il chirurgo americano Brian Perri, ha svelato alcuni retroscena piccanti sulla loro vita sotto le lenzuola.

Brian Perri e Elisabetta Canalis: i retroscena bollenti

Il chirurgo americano Brian Perri si è lasciato intervistare da Le Iene, che ovviamente non gli hanno risparmaito domande piccanti sulla sua vita privata con l’ex velina di Striscia la Notizia, madre di sua figlia Skyler Eva.

Il chirurgo americano ha dichiarato che lui e l’ex velina avrebbero un rapporto sincero e onesto, basato su una profonda fiducia reciproca.

“Un ex le ha scritto il giorno di Natale. Io ho detto ok, sentirò anche io le mie ex”, ha affermato tra le varie cose Perri. A seguire il chirurgo ha anche dichiarato che non sarebbe infastidito dal calendario fatto in passato dalla moglie: “Il suo calendario? Credo dia più fastidio ai suoi genitori”, ha osservato ironico.

Per quanto riguarda la vita sotto le lenzuola, il chirurgo ha risposto divertito: “I migliori rapporti intimi della mia vita? Se pensate davvero che io possa rispondere in maniera diversa… “.

Elisabetta Canalis: la vita privata

Elisabetta Canalis ha sposato Brian Perri nel 2014 e oggi la showgirl sembra essere più felice che mai al suo fianco. Nel 2015 l’amore della coppia è stato consacrato dall’arrivo della loro unica figlia, Skyler Eva, e in passato Elisabetta Canalis ha confessato che le sarebbe piaciuto prima o poi allargare ulteriormente la famiglia con un altro bebè.

“Non è un progetto immediato. Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”, aveva confessato l’ex velina.

Elisabetta Canalis: la figlia Skyler Eva

L’ex velina continua a godersi la sua vita negli States e l’amore per la figlia Skyler Eva che, per diverso tempo, ha preferito tenere lontana dai social.

A svelare i motivi della decisione è stata la stessa Elisabetta Canalis, che ha detto: “All’inizio avevo deciso di non far vedere Skyler perché non mi piaceva esporla ai commenti che le sarebbero arrivati solo in quanto mia figlia. Avevo sempre detto: ‘Deciderà lei’. Il problema è che lei con il tempo ha iniziato ad accusare questa cosa: ha visto gli altri bambini fotografati e poi inclusi nelle foto e si è sentita diversa“,aveva affermato.