Elisabetta Canalis, il rapporto speciale con la figlia: la dedica via social

Elisabetta Canalis ha scritto un messaggio via social dedicato a sua figlia, Skyler Eva, con cui oggi ha un legame davvero speciale.

Elisabetta Canalis: la maternità e il legame con la figlia

A Los Angeles, dove si è trasferita per amore di suo marito Brian Perri, Elisabetta Canalis è riuscita a costruire la vita dei suoi sogni e oggi è più felice che mai tra i suoi impegni di lavoro, la famiglia e soprattutto la piccola Skyler Eva. In queste ore l’ex velina ha postato una foto che la ritraeva durante un momento di tenerezza con la bambina e ha scritto: “Grata ogni giorno di essere così fortunata”.

La modella e showgirl ha iniziato solo di recente a condividere con i fan le foto di sua figlia Skyler, di cui prima ha sempre voluto proteggere gelosamente la privacy. D’estate lei e la bambina trascorrono molto tempo in Sardegna e la showgirl ha sempre dichiarato di volerle far conoscere i posto in cui lei è cresciuta e la cultura italiana. Un giorno Elisabetta Canalis sogna di poter tornare in Italia, dove ancora oggi si svolgono molti dei suoi impegni di lavoro.

Il disegno di Skyler Eva

Qualche giorno fa l’ex velina ha mostrato ai fan il disegno che Skyler Eva aveva fatto su di lei e che mostrava una mamma intenta a cucinare e a pulire. L’ex velina era rimasta sorpresa dal disegno visto che, da sempre, cerca di essere una mamma intraprendente e fuori dagli stereotipi.