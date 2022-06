Elisabetta Canalis, l’esordio è un successo: vinto il primo match di kickboxing

Che esordio per Elisabetta Canalis nel kickboxing! Dopo tanti mesi di allenamenti, l'ex velina ha combattuto e vinto il suo primo match ufficiale

Elisabetta Canalis si stava preparando per questo momento da tanti tanti mesi. Dopo lunghe settimane fatte di sveglie all’alba, dieta rigidissima e duri allenamenti, è finalmente arrivato il suo esordio in un match di kickboxing. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ ha stupito tutti nel suo debutto in ring.

Elisabetta Canalis, che esordio! La vittoria in un match di kickboxing

La Canalis era impegnata, ieri sera, al “The Night of Kick and Punch – Black tie edition“, svolto alla reggia di Venaria Reale a Torino. La bellissima showigirl sarda ha combattuto contro la 21enne bolognese Rachele Muratori nello stile low kick (pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo e alle gambe). Elisabetta si è portata a casa anche la prima soddisfacente vittoria: “Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore.”

L’amore per il kickboxing, una storia che parte da lontano

Forse molti di voi non lo sapranno, ma Elisabetta Canalis pratica questa disciplina già da moltissimi anni, pur non avendo mai fatto un match ufficiale prima di ieri. L’ex velina ha raccontato ai microfoni che cosa significa per lei il kickboxing: “Mi alleno costantemente da tempo e amo questa disciplina perché richiede, oltre allo sforzo fisico, tanta concentrazione su se stessi e anche sull’avversario. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente, che può essere un’alleata ma anche un’avversaria nella vita e sul ring, mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore.”