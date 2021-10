Elisabetta Canalis: “L’uomo ideale di Emma Marrone? Mio marito”

Elisabetta Canalis ha svelato dei retroscena inediti su quello che sarebbe l'uomo ideale della sua amica, Emma Marrone.

Elisabetta Canalis e Emma Marrone

A sorpresa Elisabetta Canalis ha rivelato che la sua amica Emma Marrone avrebbe una vera e propria cotta per suo marito, il chirurgo americano Brian Perri.

“L’uomo ideale di Emma è mio marito, Brian, Emma mi dice sempre: “Ammazza Eli, è un figo!”. Emma facciamo così, due tre mesi e poi…”, ha affermato. Elisabetta Canalis ha anche dichiarato che Emma le avrebbe confessato quali sarebbero le caratteristiche di quello che per lei sarebbe un uomo ideale:

“Lei mi dice sempre che le piacerebbe trovare un uomo serio e solido, al tempo stesso un uomo con cui guardare la tv, con cui mangiare una pizza, un uomo senza pretese”, ha dichiarato l’ex velina.

Elisabetta Canalis e Emma Marrone: la vita privata

Oggi Elisabetta Canalis è felicemente sposata con Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Precedentemente l’ex velina ha avuto una lunga relazione con il divo americano George Clooney, oggi anche lui sposato (con Amal Alamuddin, madre dei suoi due figli gemelli).

Per quanto riguarda Emma Marrone invece, la cantante ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino (avvenuta tra il 2009 e il 2010, all’epoca della sua prima partecipazione al talent show).

In seguito alla cantante è stata attribuita una relazione con Nikolai Danielsen, ma i due non hanno mai confermato né smentito la vicenda.

Elisabetta Canalis: l’amicizia

Oggi Elisabetta Canalis e Emma Marrone hanno uno splendido rapporto d’amicizia e le due non perdono occasione per scriversi attraverso i social. L’ex velina vive a Los Angeles insieme a suo marito e a sua figlia, ma ogni volta che può torna nella sua amata Sardegna per fare visita alla famiglia.

Oggi Elisabetta Canalis ha definitivamente archiviato la sua amicizia con l’ex collega Maddalena Corvaglia, con cui sembra che avrebbe avuto una lite. Le due sono state inseparabili fin dai tempi in cui danzavano sul bancone di Striscia ma da anni ormai non si mostrano più insieme (e hanno preferito tacere in merito alla loro presunta lite). Quale sarà il motivo del loro addio?