Elisabetta Canalis, la confessione piccante: “Nessuno lo dice mai…”

Elisabetta Canalis ha svelato per la prima volta alcuni retroscena inediti sulla sua vita sotto le lenzuola col marito, Brian Perri.

Elisabetta Canalis: la vita sotto le lenzuola

Dal 2014 Elisabetta Canalis è sposata col chirurgo americano Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva.

L’ex velina ha confessato che lei e il marito non avrebbero più molti momenti d’intimità da quando è nata la piccola, e infatti già qualche anno dopo la sua nascita aveva svelato: “È importante, ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua, ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola tra me e Brian.

La vita è cambiata e anche il sesso”, ha dichiarato la showgirl, che oggi è tornata a confermare: “Ho fatto una cavolata ma è la verità. Sfido qualunque persona sposata a negare che il tempo a disposizione sia minore. Non è che uno si nasconde dietro la porta e appena entri ti salta addosso. Le relazioni si stabilizzano, la vita è piena di altre cose, non solo dell’attrazione sessuale”.

Elisabetta Canalis: il ritorno in Italia

In vista di nuovi impegni lavorativi la showgirl è rientrata in Italia insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. Pur avendo vissuto per anni a Los Angeles Elisabetta Canalis non ha mai nascosto che le sarebbe piaciuto un giorno tornare in Italia: ‘Di certo non voglio invecchiare negli Stati Uniti. Se mio marito, Brian Perri, avesse le stesse possibilità di guadagno in Italia ci trasferiremmo subito”, aveva confessato l’ex velina che, negli States, si era occupata di gestire una palestra insieme alla migliore amica Maddalena Corvaglia, con cui oggi avrebbe interrotto i rapporti.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la lite

Non è chiaro perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia abbiano interrotto i loro rapporti, ma ormai da anni le due non si mostrano più insieme e secondo indiscrezioni avrebbero avuto dei dissapori proprio in merito all’attività che gestivano insieme a Los Angeles. Elisabetta Canalis, più volte interrogata sulla questione, non ne ha mai voluto parlare apertamente e oggi sembra che l’ex velina sia concentrata in particolare sulla sua famiglia e su sua figlia Skyler.