Elisabetta Canalis condivide delle foto in cucina: la polemica si accende in un lampo e piovono critiche.

Elisabetta Canalis ha condiviso una serie di foto su Instagram che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

L’ex velina di Striscia la Notizia si è lasciata immortalare in cucina, ma non tutti hanno apprezzato le pose. Non a caso, la polemica è esplosa in un lampo.

Elisabetta Canalis: la foto in cucina accende la polemica

Da anni in pianta stabile a Los Angeles, Elisabetta Canalis ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono in cucina. L’ex velina di Striscia la Notizia si è mostrata appena sveglia, mentre si gode una tazza di latte o caffè.

A differenza dei comuni mortali, Elisabetta fa colazione in intimo, seduta sul piano della cucina. La polemica, neanche a dirlo, è nata in un lampo.

Le critiche dei fan ad Elisabetta Canalis

Con 44 candeline all’attivo e una gravidanza alle spalle, la Canalis ha un corpo ancora perfetto. In molti le hanno fatto i complimenti per il suo fisico statuario, ma tanti altri l’hanno criticata. Tra i commenti, si legge: “Ma che senso hanno queste foto? Deve dimostrare che è bella? A me sembra solo esibizionismo di cattivo gusto, poi ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe…

” oppure “Ti ho sempre apprezzata per la tua bellezza ed eleganza, ma adesso anche tu stai scivolando nella volgarità ed esibizionismo a tutti i costi. L’età passa per tutti, e la cosa penosa e triste è che hai una bambina e un marito accanto, ma perseveri in questa ovvietà da baraccone. Contenta tu” o ancora “Mah! Queste foto sono di cattivo gusto“.

Non solo critiche: Elisabetta riscuote anche complimenti

Le foto di Elisabetta Canalis, è bene sottolinearlo, non hanno nulla di volgare.

Eppure, alcuni l’hanno trovate “di cattivo gusto“. Fortunatamente, ci sono anche fan che non si lasciano sconvolgere da un completino intimo o da pose non convenzionali. Tra i commenti si legge: “Sei una statua. E per me sei anche un quadro motivazionale: tanto allenamento, dieta sana, vita sana e un po’ di culo tra genetica e madre natura! Ti amiamo tutti. Chi dice altro mente spudoratamente” oppure “Voglio rinascere piano cucina” o ancora “Sei fantastica“.