Elisabetta Canalis: la scioccante confessione sulla vita intima col marito Brian Perri

In un recente confronto con i fan, Elisabetta Canalis ha rilasciato delle inedite confessioni sul suo privato insieme al marito Brian Perri

Da sex symbol italiana, Elisabetta Canalis si è trasferita anni fa in America, dove vive col marito Brian Perri, chirurgo e ortopedico italo-americano, e con la figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Di recente la showgirl di origini sarde ha fatto una rivelazione davvero sconvolgete, concernente la sua vita intima e privata.

Lasciandosi infatti andare a uno sfogo con i fan, l’attrice ha rilasciato delle confessioni alquanto inaspettate, che hanno grandemente colpito i suoi tanti ammiratori.

“Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte.

Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera. Ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”. La Canalis ha peraltro definito il suo coniuge come un uomo solido e responsabile, provenendo da una famiglia conservatrice con 12 fratelli e sorelle. Sempre riferendosi al marito, Elisabetta Canalis ha poi confessato di aver cambiato le proprie abitudini di coppia: “L’attività sessuale non è più quella di una volta”.

L’ex Velina di Striscia la Notizia è inoltre apparsa infastidita dalle domande sull’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua collega nel tg satirico di Canale5. Definendoli solo pettegolezzi, Elisabetta Canalis ha di fatto sorvolato sul gossip che vedrebbe le due ex amiche non rivolgersi nemmeno più la parola.