Elisabetta Canalis, lo scatto "fuori di seno" infiamma i social

Elisabetta Canalis sta infiammando i social con alcune fotografie a dir poco bollenti. Il “fuori di seno” è inevitabile e i fan ringraziano per la gentile concessione.

Elisabetta Canalis: lo scatto “fuori di seno”

Mentre la sua vita privata cade a pezzi, quella lavorativa procede a gonfie vele. Stando a quanto sostengono i beninformati, Elisabetta Canalis avrebbe messo fine al matrimonio con Brian Perri, celebrato nel 2012. Dalla loro unione è nata anche una bellissima bimba, Skyler Eva, ma l’amore per lei non è bastato a tenerli insieme. Da quando è tornata single, l’ex velina di Striscia la Notizia ha iniziato a condividere scatti a dir poco bollenti, “fuori di seno” compresi.

Gli scatti di Elisabetta Canalis entusiasmano i fan

Elisabetta ha condiviso su Instagram fotografie in cui si mostra in intimo. I completini sono stupendi, ma l’attenzione dei fan è stata attirata da altro. Gli scatti sono provocanti e in alcuni il “fuori di seno” è inevitabile.

Tra i tanti commenti si legge: “Elisabè ti prego so le 15.49… non mi complicare la giornata” oppure “Ma vi infoiate per una foto sgranata dove si intravede una tetta?? (rifatta tra l’altro)… siete preoccupanti” o ancora “Santa Madonna Elisabetta! (e l’assenza della virgola dopo le prime due parole non è una dimenticanza)”.