Elisabetta Canalis: ritorno in Italia per entrare in politica?

Elisabetta Canalis è pronta all’impegno politico? Nelle ultime ore sta facendo molto scalpore il tweet pubblicato dalla ex velina di Striscia la Notizia.

Da quando ha calcato il bancone di Striscia la Notizia, insieme a Maddalena Corvaglia, sono passati davvero tanti anni. Ancora oggi, però, tutti ricordano e sanno chi è Elisabetta Canalis. La bellissima ragazza sarda, infatti, per diversi anni ha fatto impazzire tutti gli uomini d’Italia.

Adesso, è una modella, attrice e influencer di successo. Sui suoi profili Instagram, infatti, vanta più di 2 milioni 300 mila follower, a cui si sommano gli altri milioni tra Facebook e Twitter. Da parecchi anni vive in pianta stabile negli Stati Uniti, a LOS Angeles precisamente. Nella terra a stelle e strisce, Elisabetta vive con il marito Brian Perri, un luminare dei tumori alla spina dorsale e la sua unica figlia di sei anni, Skyler Eva.

Dopo molto tempo, però, stando ad alcune indiscrezioni, pare proprio che Elisabetta si sia convinta a tornare in Italia e ad iniziare una nuova carriera.

Elisabetta Canalis e l’impegno sociale

Per Elisabetta Canalis pare che si stiano per aprire le porte della politica e dell’impegno sociale. Come molti ricordano, c’è da dire che già da tempo l’ex velina di Striscia la Notizia è impegnata nel sociale. Ha ospitato più volte alcuni senza tetto a casa sua.

Inoltre, per favorire e diffondere uno stile di vita sano, ha posato anche nuda, senza veli. Adesso, però, la cosa sembra essere molto più seria.

Elisabetta Canalis e il tweet delle polemiche

E’ bastato un tweet. Elisabetta Canalis, con le sue parole, sembra aver coinvolto e convinto molti sostenitori di destra. Politicamente parlando, infatti, il suo, è un pensiero molto controcorrente, vicino alle idee di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere”. Così ha scritto la ex storica velina di Striscia la notizia in diverse storie Instagram. “Non penso che l’Europa debba omologarsi alle follie del politically correct che si vedono sempre più spesso altrove, anche perché a livello di diritti umani e di umanità in generale abbiamo tanto da insegnare a molte nazioni”. Così ha poi continuato Elisabetta.

Elisabetta Canalis si prepara a scendere in politica?

La posizione politica di Elisabetta Canalis, non ha di certo lasciati inosservati anche i politici e la carta stampata italiana. A tal proposito, l’autorevole Corriere della Sera, scrive: “Le sue parole non sono passate inosservate. A destra la elogiano perché è “chiara e coraggiosa”, “non sceglie la via facile delle superstar in ginocchio per la nuova religione Lgbt pro ddl Zan”. Insomma, chissà che Elisabetta non pensa di prendere in modo serio la strada della politica.