Elisabetta Canalis torna in Italia in pianta stabile? Il nuovo progetto tv

Elisabetta Canalis ha intenzione di tornare in Italia in pianta stabile? Da tempo la conduttrice vive negli States col marito Brian Perri e la figlia.

Elisabetta Canalis torna in Italia in pianta stabile? Secondo i rumor in circolazione la showgirl avrebbe in cantiere un importante progetto per Tv8.

Elisabetta Canalis torna in Italia?

Da ore circolano numerose indiscrezioni riguardanti un presunto e possibile ritorno di Elisabetta Canalis in Italia e, sempre secondo le voci in circolazioni, esso sarebbe douto a un nuovo progetto tv per la famosa showgirl ed ex velina, che da anni vive negli States insieme alla sua famiglia.

Il progetto in questione sarebbe la conduzione di Vite da Copertina, il programma di Tv8. Sulla questione ancora non vi sono conferme, ma da giorni Elisabetta Canalis si mostra durante il suo soggiorno Italiano tra Milano e la Sardegna, e molti hanno iniziato a domandarsi se davvero la showgirl non abbia accettato un nuovo progetto lavotivo in tv.

Elisabetta Canalis: la vita negli States

Dopo il matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri Elisabetta Canalis si è trasferita in pianta stabile negli States, dove ha avuto la sua prima ed unica figlia, Skyler Eva.

L’ex velina in questi anni ha messo da parte la sua carriera tv per dedicarsi completamente alla famiglia e alla crescita della bambina, di cui ha protetto gelosamente la privacy fino a poco tempo fa. La stessa Canalis aveva però rivelato che se in futuro le fossero capitato migliori opportunità lavorative in Italia probabilmente sarebbe tornata. In tanti si chiedono – se la notizia del trasferimento nel Belpaese dovesse rivelarsi vera – cosa farà la showgirl insieme al marito Brian Perri in Italia, e se i due faranno la spola tra il paese natale dell’ex velina e Los Angeles.

Elisabetta Canalis: la lite con Maddalena Corvaglia

Mentre Elisabetta Canalis starebbe stringendo nuovi accordi di lavoro con Tv8 la sua ex storica migliore amica, Maddalena Corvaglia, è stata recentemente paparazzata insieme a Paolo Berlusconi. Al momento non è chiaro se i due stiano insieme e l’indiscrezione non ha ricevuto conferme. Da tempo Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno rivelato di aver interrotto i loro rapporti, ma ancora sono oscuri i motivi che le avrebbero condotte a questa decisione. In virtù della loro amicizia le due si erano trasferite insieme negli States, dove avevano collaborato per diverso tempo ad un’attività da loro aperta insieme.