San Gallo, 8 set. – (Adnkronos) – Prima dell'inizio del secondo tempo di Zurigo-Arsenal, match valido per la prima giornata del gruppo A di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Kybunpark di San Gallo è stato osservato un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta II, morta oggi in Scozia a Balmoral.