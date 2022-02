Elisabetta Franchi ha eliminato dalla sfilata alla Fashion Week il blocco destinato a Michelle Hunziker: c'entra Tomaso Trussardi?

Elisabetta Franchi, protagonista della prossima Fashion Week di Milano, avrebbe preso una decisione che sta facendo storcere il naso a molti. La stilista avrebbe deciso di eliminare dalla sfilata il blocco destinato a Michelle Hunziker. Il motivo, ovviamente, è da ricollegare alla separazione turbolenta da Tomaso Trussardi.

Elisabetta Franchi fa fuori Michelle Hunziker

Il settimanale Chi ha lanciato una notizia bomba che sta facendo discutere parecchio. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, Elisabetta Franchi ha deciso di eliminare Michelle Hunziker dalla sua vita. Nello specifico, in occasione della prossima Fashion Week di Milano, la stilista ha deciso di tagliare dalla sfilata lo spazio che, all’inizio, era destinato al brand dell’ex moglie di Tomaso Trussardi. Il motivo, ovviamente, è da rintracciare nel divorzio turbolento tra la showgirl svizzera e l’imprenditore bergamasco.

L’amicizia tra Elisabetta e Tomaso

Elisabetta e Tomaso, oltre ad essere colleghi, sono anche grandissimi amici. Sembra che sia proprio questo il motivo per cui la Franchi ha deciso di fare fuori la Hunziker dalla sua sfilata. In questo blocco, Michelle avrebbe dovuto presentare e pubblicizzare le creme di Goovi, marchio creato da lei stessa. Alla luce degli ultimi sviluppi sulla separazione, però, la stilista ha optato per la cancellazione.

D’altronde, l’amicizia che la lega a Trussardi è più forte di ogni altra cosa.

Michelle tagliata fuori dalla ‘Milano bene’

Al momento, è bene sottolinearlo, la notizia lanciata dal settimanale Chi non è stata confermata dai diretti interessati. Eppure, un dato appare certo: dopo la separazione da Tomaso, Michelle sembra essere stata tagliata fuori dalla ‘Milano bene’. La Hunziker, come ha dimostrato nel suo show in prima serata su Canale 5, può contare su un rapporto che non finirà mai: quello con il primo marito Eros Ramazzotti.