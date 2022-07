Elisabetta Gregoraci, l’insegnamento della madre: “Aiuto i bambini malati”

Elisabetta Gregoraci: l'insegnamento della madre la spinge ad aiutare i bambini malati.

Elisabetta Gregoraci ha parlato di un lato della sua esistenza che in pochi conoscono, quello che la vede in prima linea per aiutare i bambini malati. A trasmetterle la forza è la sua adorata mamma, scomparsa anni fa ma sempre accanto a lei.

Elisabetta Gregoraci: l’impegno per i bambini malati

Intervistata dal settimanale Gente, Elisabetta Gregoraci ha parlato di una battaglia che da anni sta portando avanti. La showgirl è accanto ai bambini malati e lotta con loro affinché la malattia diventi solo un brutto ricordo. Sua madre, scomparsa anni fa, le ha trasmesso un valore importante e lei cerca, nel suo piccolo, di estendere agli altri il suo insegnamento. Ha raccontato:

“A Nathan insegno ogni giorno il valore del rispetto, della gentilezza, del sorriso e della generosità. Proprio come faceva mia mamma con me”.

Da anni Elisabetta si impegna per migliorare la vita dei bambini malati e, anche se è difficile, cerca di portare sorrisi e spensieratezza anche in ospedale. Ha ammesso:

“Vedere combattere quei piccoli guerrieri fa stringere il cuore. Cerco di offrire istanti di leggerezza, ma quando esco dai reparti mi assale una profonda tristezza e la mia voglia di aiutare si fa sentire più forte”.

L’impegno di Elisabetta accanto ai bambini malati

L’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato:

“Anni fa, tramite una raccolta fondi, sono riuscita a donare all’ospedale Umberto I di Roma, macchinari per bambini malati, strumenti che oggi portano il mio nome. Di recente mi hanno conferito il titolo di Presidente onorario de Il coraggio dei bambini, associazione che sostiene l’ospedale Bambino Gesù di Roma nella ricerca per la lotta ai tumori cerebrali infantili. Anche in questo caso, con la mia donazione e una raccolta fondi, abbiamo acquistato macchinari. Stiamo, inoltre, seguendo un progetto per offrire a ogni bambino la possibilità di curarsi a casa, senza dover andare in ospedale. Metto la faccia, l’impegno ma soprattutto il cuore in ciò che faccio”.

Un impegno che continuerà a portare avanti con orgoglio, con la speranza che la ricerca vada sempre avanti.

L’importanza della fede

La Gregoraci ha raccontato che sua madre “si è ammalata di tumore quando era adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni“. E’ stato il genitore a farle comprendere l’importanza che la fede ha nella vita. Elisabetta ha dichiarato: