Elisabetta Gregoraci con i bambini nella lotta contro i tumori cerebrali: è diventata Presidente onorario dell’associazione Il Coraggio dei Bambini.

Elisabetta Gregoraci è diventata Presidente onorario dell’associazione Il Coraggio dei Bambini ONLUS, che si occupa della lotta dei tumori cerebrali nei bambini. L’ex moglie di Flavio Briatore scende in campo affinché la ricerca possa procedere e ottenere risultati importanti.

Elisabetta Gregoraci: la lotta contro i tumori cerebrali nei bambini

Da sempre molto attenta nei confronti di tematiche delicate, Elisabetta Gregoraci ha deciso di fare qualcosa in più per i bambini che lottano contro i tumori cerebrali. L’ex moglie di Flavio Briatore è diventata Presidente onorario dell’associazione Il Coraggio dei Bambini ONLUS. L’associazione, collegata all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro che colpisce i bambini.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta ha condiviso con i fan questo suo importante impegno e ha condiviso uno scatto che la ritrae con l’onorificenza di Presidente onorario. A didascalia, ha scritto:

“Ciao Amici, sono orgogliosa di comunicarvi che l’associazione Il Coraggio dei Bambini ONLUS mi ha conferito l’incarico di Presidente Onorario. L’associazione si occupa di raccogliere fondi per il Bambino Gesù destinati alla ricerca per la lotta ai tumori cerebrali solidi infantili e ho già avuto modo di dare il mio contributo donando un macchinario utile alla diagnosi e cura di queste malattie”.

La Gregoraci ha già dato il suo contributo e spera che quanti la seguono possano sposare la sua causa.

Un ruolo importante, che la inorgoglisce

Elisabetta ha concluso:

“Questo ruolo così importante mi consentirà di seguire da vicino l’attività del Bambino Gesù in questo settore e aiutare i bambini e le loro famiglie ad affrontare questa difficile esperienza”.

La Gregoraci, nel ruolo di Presidente onorario, seguirà da vicino l’attività de Il Coraggio dei Bambini ONLUS e si impegnerà affiché la ricerca possa procedere spedita.

L’annuncio della showgirl ha attirato l’attenzione di amici e fan, che si sono immediatamente complimentati con lei. Dall’ex marito Flavio Briatore a Francesco Oppini, passando per Manila Nazzaro, Giada De Blanck e Francesco Ruffini: tanti Vip si sono complimentati con lei per il suo impegno.