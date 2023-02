Elisabetta Gregoraci compie 43 anni: il party esclusivo insieme a Briatore

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 43esimo compleanno con un party esclusivo che sarebbe stato organizzato dal suo ex marito, Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci: il party esclusivo

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i suoi 43 anni in compagnia degli amici e degli affetti più cari con una festa esclusiva che si è tenuta a Monte Carlo e che sarebbe stata organizzata nientemento che dal suo ex marito, Flavio Briatore, che ovviamente era insieme a lei. La showgirl per l’occasione ha indossato un tubino sui toni del rosa con profonda scollatura, e si è lasciata immortalare emozionata e sorridente difronte alla torta.

Al party sarebbe stato assente il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini, che secondo i rumor in circolazione le avrebbe donato un prezioso anello di fidanzamento. Sulla questione al momento non vi sono conferme e la showgirl, da sempre molto riservata, ha preferito non ufficializzare la sua liaison con l’imprenditore (già noto alle cronache per essere l’ex di Raffaella Fico e di Roberta Morise).

Per quanto riguarda l’ex marito invece, la showgirl ha precisato che non sarebbe in atto tra loro alcun ritorno di fiamma ma ha anche fatto sapere che continuerebbero a formare una famiglia per il bene del loro figlio, Nathan Falco.

“Io e Flavio ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro, ma stiamo sempre insieme, perché abitiamo a 500mt l’uno dell’altro. Io ho detto subito la verità al bambino, perché sono molto più intelligenti e più svegli di noi. Siamo stati bravi, posso dirlo, dopo sei anni“, ha affermato.