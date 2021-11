Elisabetta Gregoraci corteggiata dall’ex fidanzato di una nota presentatrice Mediaset

Sempre super corteggiata, ecco gli ultimi gossip e gli inediti retroscena sugli affari di cuore di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è comprensibilmente super corteggiata. Dopo aver vissuto mesi sull’onda del gossip per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ecco che oggi l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata da vera protagonista della cronaca rosa più recente. Se l’ex gieffina continua a dichiararsi single, tuttavia alcuni rumors le hanno affibbiato una lunga lista di flirt nel corso degli ultimi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Si è nella fattispecie ampiamente parlato di una particolare amicizia con il pilota monegasco Stefano Coletti, storia che la showgirl calabrese non ha tuttavia mai confermato. Da qualche settimana, ad ogni modo, la Eli nazionale è tornata a campeggiare sulle pagine del settimanale “Oggi” proprio per via di un presunto nuovo affare di cuore.

Elisabetta Gregoraci: le ipotesi sul nuovo corteggiatore

A quanto pare, dunque, Elisabetta Gregoraci sarebbe sotto strenuo corteggiamento da parte di un ex fidanzato di una nota conduttrice Mediaset. La presentatrice in questione sarebbe peraltro una sua coetanea, pertanto le ipotesi sulla caccia al nome della professionista del Biscione si stanno scatenando. Chi sarà la Vip il cui ex compagno ci starebbe spudoratamente provando con l’ex gieffina?

Nei mesi scorsi si era anche fatta strada l’ipotesi di un ritorno di fiamma con Briatore.

Il tamtam mediatico era cominciato quando l’imprenditore piemontese e la showgirl avevano presenziato ad alcuni eventi in coppia, nonché quando avevano trascorso gli ultimi momenti di vacanza insieme.