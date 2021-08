Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? La foto parla chiaro

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? Le foto della loro vacanza a Capri sembrano parlare chiaro.

Ritorno di fiamma in vista per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? La coppia è tornata a mostrarsi insieme durante una vacanza a Capri.

Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme?

Ritorno di fiamma in vista per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Il rumor circola già da diverso tempo ma i due avevano sempre smentito la notizia.

Questa volta invece le cose sembrano essere diverse: oltre ad essersi mostrati insieme via social i due sono stati avvistati mano nella mano per le vie di Capri. Si tratta della prova definitiva del loro ritorno di fiamma? Sulla questione al momento nessuna conferma, ma in tanti sui scoail non vedono l’ora di saperne di più.

Elisabetta Gregoraci e Briatore: il rapporto

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati ufficialmente nel 2018 ma hanno sempre affermato di aver mantenuto rapporti pacifici per il bene del loro bambino, Nathan Falco.

L’ex coppia vivrebbe in appartamenti adiacenti a Monte Carlo proprio per consentire al bambino di stare il più spesso possibile con entrambi. Elisabetta Gregoraci ha anche affermato che il suo famoso ex farà sempre parte della sua famiglia proprio in quanto padre di suo figlio. “Nonostante la separazione io, Flavio Briatore e nostro figlio Nathan Falco restiamo una famiglia. E passiamo il Natale insieme”, aveva confessato la showgirl, che più volte ha espresso la sua ammirazione e il suo affetto per l’ex marito.

Elisabetta Gregoraci: la vita privata

Dopo la rottura da Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci ha vissuto una breve liaison con l’imprenditore Francesco Bettuzzi. Di recente si è vociferato che la showgirl stesse vivendo una relazione top secret con Stefano Coletti, ma sulla questione non sono mai giunte conferme. Elisabetta Gregoraci ha sempre ammesso di aver avuto difficoltà ad innamorarsi di nuovo dopo la sua relazione con Flavio Briatore e ha dichiarato di volersi concentrare solo su sé stessa e su suo figlio, Nathan Falco, con cui ama trascorrere tutto il suo tempo libero.

Nella casa del GF Vip la showgirl aveva vissuto un’amicizia “speciale” con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, ma la relazione tra i due era ben presto naufragata in un nulla di fatto. Presto lei e Briatore confermeranno il clamoroso ritorno di fiamma? In tanti tra i fan sui social sperano proprio di sì!