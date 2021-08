Elisabetta Gregoraci e l’allenamento in vacanza: “Per la prima volta wake board”

Vacanza nel segno del relax, ma con tanto divertimento. Elisabetta Gregoraci non ha nemmeno rinunciato ad allenarsi.

Terminato con successo la stagione di Radio Norba Battiti Live e reduce dalla quinta stagione del Grande Fratello VIP, per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di una vacanza nel segno del divertimento e del relax, senza dimenticarsi dell’allenamento che le permette come sempre di rimanere molto attiva.

“Per la prima volta: wake board! È stato divertentissimo…”, ha dichiarato con toni entusiasti la nota show girl, nonostante i dolori accusati il giorno prima come raccontato dalla stessa conduttrice.

Elisabetta Gregoraci allenamento vacanza, la show girl ha scelto Formentera

Come meta per le sue vacanze Elisabetta Gregoraci ha scelto la città di Formentera, splendida isola delle Baleari che, la nota show girl ha visitato circa una decina di anni fa. Su instagram esibendo un costum rosso fiamma ha scritto: “Ho avuto la fortuna di passare una giornata a Formentera, ci ero stata solo di passaggio quasi 10 anni fa. Ho riscoperto un posto bellissimo col mare azzurro come il cielo e un tramonto da togliere il fiato.

Una giornata spensierata in compagnia degli amici, questo è quello che mi ricorderò di questa isola magica”.

Elisabetta Gregoraci allenamento vacanza, al mare con il figlio

Nelle vacanze di Elisabetta Gregoraci non sono mancati i giorni al mare con il figlio Nathan Falco avuto dalla relazione con Flavio Briatore. Non solo a Formentera, ma anche nella spiaggia del Romazzino nella splendida cornice della Costa Smeralda, senza dimenticare Gardaland.

Elisabetta Gregoraci allenamento vacanza, i ringraziamenti dopo l’ultima puntata di Battiti Live

La show girl ha infine pubblicato in questi ultimi giorni un lungo post di ringraziamento per tutti i risultati che sono stati raggiunti durante la quinta stagione di Battiti Live. “Ero visibilmente emozionata..è il mio 5 anno di conduzione e questa edizione è stata ancora più speciale, si percepiva l’amore e l’affetto ancor di più. Grazie a voi che ci avete sostenuto in questa bellissima avventura, grazie a tutta la produzione la nostra squadra pazzesca e i miei compagni Alan e Mariasole e a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo, grazie a Mediaset a Radionorba tutta la squadra di autori alla regia, grazie alla musica che ci regala sempre tante emozioni e a tutti gli ospiti pazzeschi che quest’anno si sono esibiti sul palco di Battiti Live. Vi porto sempre nel cuore…senza di voi ed il vostro affetto non sarebbe stato possibile tutto ciò”.