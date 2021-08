Elisabetta Gregoraci e Rita Rusic, ex concorrenti del GF Vip, hanno commentato la notizia della partecipazione di Katia Ricciarelli al programma.

Solo poche ore fa Katia Ricciarelli ha confermato che sarà tra le nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6, al via dal 13 settembre.

Le due ex protagoniste del programma, Elisabetta Gregoraci e Rita Rusic, hanno fatto i loro auguri alla cantante lirica e hanno svelato cosa ne penserebbero della notizia della sua partecipazione allo show. “È un nome molto forte. Sarà una delle protagoniste assolute e ci riserverà sorprese. Perché ha un temperamento importante. Sulla sua scelta, penso che conti, come nel mio caso, la conduzione di Alfonso Signorini, che sa approfondire i risvolti umani dei concorrenti” ha dichiarato l’ex di Flavio Briatore, mentre la Rusic ha aggiunto: “Katia Ricciarelli è una star, una grande protagonista della lirica e una donna che sa mettersi in gioco e affrontare sempre nuove avventure.

La ammiro molto perché ha curiosità e voglia di sfidare se stessa e le proprie capacità”.

Il consiglio dato a Katia Ricciarelli

Elisabetta Gregoraci ha voluto anche dare qualche consiglio all’ex moglie di Pippo Baudo, e così in merito alla sua partecipazione al GF Vip 6 ha dichiarato: “Le dico solo di godersi questa esperienza: sarà diversa da tutte quelle che ha fatto prima e la porterà nel cuore, nel bene e nel male.

Quando io ho accettato, avevo tutto da perdere, perché ero già famosa. Ho sempre lavorato e vissuto in situazioni di agio, ma proprio per questo volevo che il pubblico mi conoscesse per come sono. E oggi la gente apprezza Elisabetta. Penso che anche per lei sarà lo stesso, perché è una donna famosissima ma non la conosciamo così bene”.

Katia Ricciarelli: la partecipazione al programma

In merito al suo ingresso al reality show condotto da Alfonso Signorini Katia Ricciarelli avrebbe accettato di partecipare dopo una lunga trattativa e ha dichiarato di essere pronta a portare nella casa più spiata d’Italia un po’ del suo “mondo”, e anche della lirica.

In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere come andrà il suo percorso all’interno del reality show e intanto ferve l’attesa per sapere chi altro prenderà parte alla sesta edizione del programma (le cui opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe).