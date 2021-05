Sembra essere uscita allo scoperto la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Foto pubblicate su Instagram lasciano pochi dubbi

Elisabetta Gregoraci potrebbe aver ritrovato l’amore, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore e la conclusione di un percorso trionfale al Grande Fratello Vip. La nuova fiamma della Gregoraci sarebbe il pilota 32enne, Stefano Coletti. Ad uscire allo scoperto è stata proprio la coppia, mediante la pubblicazione su Instagram di alcune foto.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: una nuova coppia?

Nella giornata di sabato 15 maggio, il pilota automobilistico Stefano Coletti ha postato sulle Instagram Stories del suo profilo alcune foto in tenera compagnia di Elisabetta Gregoraci.

Tre scatti fotografici che ritraggono Coletti in atteggiamento tutt’altro che amichevole insieme alla showgirl calabrese, abbracciati e sorridenti, i due sembrano essere innamorati e lo si evince da alcuni particolari indizi.

La Gregoraci e Coletti nuova coppia? Gli indizi nelle foto pubblicate

A confermare quello che sin dalla partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip era solo un gossip, ossia la sua presunta storia con il pilota Stefano Coletti, potrebbero essere alcuni indizi che si evincono dalle foto pubblicate nelle Instagram Stories di Coletti.

In particolar modo, le foto ritraggono i due in un atteggiamento molto affettuoso e teneramente abbracciati. In due delle tre foto pubblicate, Elisabetta e Stefano sono molto vicini e alcune emoticon a cuore sono poste a decorazione delle foto, quasi a voler sostituire le parole.

Ma ciò che più colpisce in una delle foto è la presenza sul braccio di Coletti di un tatuaggio che riporta una frase: “Sei l’epicentro del mio terremoto”.

Non una frase qualunque, che sarebbe stata oggetto di discussione già al GF Vip, quando in occasione della partecipazione della Gregoraci al Reality, un aereo proprio dedicato alla showgirl volò sopra i tetti della casa, riportando proprio la frase tatuata sul braccio di Coletti.

Gregoraci e Coletti, possibile nuova coppia: le precedenti smentite

Già nel corso del GF Vip, la Gregoraci all’esterno della Casa fu protagonista di numerose discussioni in merito a una sua ipotetica relazione con il pilota monegasco. In particolare a “Mattino 5” fu Arianna David a riportare le voci sulla frequentazione tra la Gregoraci e Coletti.

I numerosi aerei ricevuti dalla ex moglie di Briatore, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia avevano alimentato i sospetti su questa possibile storia, ma tuttavia la Gregoraci alle pressanti richieste in merito, si era sempre ritrovata a smentirle tutte.

Nessuna conferma al momento da parte della showgirl calabrese, anche se le foto pubblicate da Coletti, non sembrano lasciare spazio a molti dubbi e perplessità, gli indizi sono abbastanza evidenti e i fan della Gregoraci sui social, in queste ore, sono letteralmente impazziti!