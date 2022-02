Elisabetta Gregoraci festeggia i suoi 42 anni con un compleanno da favola a Montecarlo

Quarantadue anni e non sentirli. Elisabetta Gregoraci ha festeggiato con un compleanno di lusso a Monaco. I dettagli.

Quarantadue anni e non sentirli. La showgirl Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il compleanno in grande stile. A documentare i lieti momenti una serie di stories pubblicati su Instagram. Le foto del resto parlano da sé: basta “spulciare” la pagina social della showgirl per rendersi conto che nulla è stato lasciato al caso.

Elisabetta Gregoraci, come ha festeggiato il compleanno

Come si osserva dai social, Elisabetta Gregoraci ha indossato per l’occasione un vestito a tubino nero con dettagli argentati. Non poteva naturalmente mancare il figliolino Nathan Falco nato dalla relazione con Flavio Briatore, ma anche la sorella Marzia e alcuni cari amici come ad esempio Francesco Oppini e Andrea Zelletta con i quali ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Una misteriosa persona le ha dedicato un’intera pagina del Corriere della Sera

Le sorprese per la Gregoraci non sono certo finite qui. Qualcuno infatti ha addirittura acquistato una pagina del Corriere della Sera solo per farle gli auguri: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, auguri Elisabetta”, si legge. La domanda che ci si pone nel frattempo è: chi mai sarà stato?

Con Briatore “nessun ritorno di fiamma”

Nel frattempo la showgirl, nel corso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, ha fatto chiarezza sulle voci che la vedrebbero tornare insieme a Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci al riguardo è stata chiara: “Ci vorrebbero di nuovo insieme e in realtà noi tendiamo a passare molto tempo insieme, avendo messo al mondo un figlio. Bisogna fare sì che il bambino possa essere sempre sereno. Nathan Falco è la nostra priorità, io e Flavio abbiamo lavorato per trovare questo equilibrio e ce l’abbiamo fatta”.