Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato: "Sono scaramantica"

Elisabetta Gregoraci ha parlato per la prima volta in tv della sua relazione con l'imprenditore Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Da alcuni mesi a questa parte Elisabetta Gregoraci sta frequentando l’imprenditore Giulio Fratini, il cui nome è già noto alle cronache per via delle sue passate liaison con le showgirl Roberta Morise e Raffaella Fico.

L’ex moglie di Briatore, ospite a Verissimo, ha confermato la relazione con Fratini e ha svelato qualche retroscena: “E’ un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata, ma lo sento: sono molto ‘happy’”, ha confessato.

In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare visto che, dopo la separazione da Briatore e la breve relazione con Francesco Bettuzzi, Elisabetta Gregoraci aveva confessato di avere non poche difficoltà a trovare un partner adatto a lei.

La confessione sugli uomini

In passato Elisabetta Gregoraci ha confessato di essere molto esigente e di essere addirittura arrivata a sottoporre i suoi partner a delle “prove”.

La showgirl aveva anche affermato che, a causa del suo carattere forte, molti uomini avessero paura di lei.

“Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati… A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”, ha rivelato l’ex moglie di Briatore.