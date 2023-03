Elisabetta Gregoraci: il party esclusivo per sui figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci non ha badato a spese per il 13esimo compleanno di suo figlio Nathan Falco e a Monte Carlo ha dedicato una festa esclusiva.

Elisabetta Gregoraci: il compleanno del figlio

Elisabetta Gregoraci è letteralmente innamorata di suo figlio Nathan Falco e sui social ha mostrato personalmente i festeggiamenti esclusivi organizzati per suo figlio e a cui ovviamente hanno preso parte i suoi cari e gli amici. Per l’occasione non mancavano festoni, un rinfresco con torta e tanta musica per ballare. La seconda parte dell’esclusiva festa di Nathan Falco Briatore si è svolta presso il locale dell’imprenditore, il Twiga di Montecarlo. Al party era ovviamente presente anche il padre di Nathan Falco, Flavio Briatore, che proprio per amore di suo figlio è riuscito a mantenere un rapporto d’affetto con l’ex moglie Elisabetta.

I due si sono separati nel 2018 ma hanno più volte manifestato il loro reciproco affetto e l’intenzione di mantenere la famiglia unita nonostante il loro addio. Oggi al fianco della showgirl è presente l’imprenditore Giulio Fratini, che a Natale le ha regalato un prezioso anello di fidanzamento. In tanti sui social sono impazienti di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare e se Elisabetta Gregoraci annuncerà presto i suoi secondo fiori d’arancio.