Elisabetta Gregoraci: il topless da censura fa impazzire i fan

Elisabetta Gregoraci si mostra in topless: lo scatto da censura fa impazzire i fan.

Elisabetta Gregoraci ha sorpreso i seguaci Instagram con uno scatto in topless da censura. L’ex moglie di Flavio Briatore è di una bellezza invidiabile e non stupisce vedere l’attenzione che i follower hanno riservato alla condivisione sui social.

Elisabetta Gregoraci in topless sui social

Da sempre molto riservata, Elisabetta Gregoraci ha lasciato senza parole i fan Instagram. La showgirl li ha stupiti con una fotografia in cui si mostra in topless. Indossa soltanto un paio di jeans e un cappello, per il resto è ‘come mamma l’ha fatta’. A didascalia della condivisione, si è limitata a mettere l’emoticon di un lampo. Forse, è proprio questo che la Gregoraci voleva essere per i follower: un fulmine a ciel sereno.

Elisabetta da censura: fan impazziti

Lo scatto di Elisabetta in topless ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Tanti i commenti volgari, ma altrettanti quelli che, in modo educato, esaltano la sua bellezza. A didascalia della foto si legge: “Sei una favola, sei stupenda” oppure “Nulla da aggiungere, a parte Eli che prima o poi mi farai venire un infarto! Non puoi mettere queste foto così eh” o ancora “Eli non c’è niente da dire.

Amore sei semplicemente perfetta, sei meravigliosa“.

La Gregoraci lontana dal mondo dello spettacolo

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha preferito allontanarsi un po’ dal mondo dello spettacolo. E’ tornata alla sua vita, all’adorato figlio Nathan Falco e al lavoro sui social. Per il momento, la sua esistenza non ha nulla a che fare con la tv.