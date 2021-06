Elisabetta Gregoraci: il video che conferma le foto ritoccate su Instagram

Un video ha messo in seria difficoltà Elisabetta Gregoraci, rivelando le foto ritoccate dall'ex gieffina su Instagram

Pur seguendo una prassi utilizzata pressoché da qualunque Vip, Elisabetta Gregoraci è letteralmente caduta nella trappola del foto-ritocco. Le immagini riviste con Photoshop si rifanno nella fattispecie al red carpet del Montecarlo Film Festival, dove l’ex inquilina del Grande Fratello Vip è stata ampiamente paparazzata.

Elisabetta Gregoraci tradita da Photoshop

Dopo l’evento mondano, l’ex gieffina ha deciso di pubblicare alcuni scatti su Instagram, tuttavia non prima di aver apportato dei piccoli ritocchi. Nessuno probabilmente se ne sarebbe accorto se non fosse che gli scatti originali erano ancora reperibili sul portale di Getty Images.

Così, con particolare fanatismo, qualcuno si è messo a fare il paragone tra le immagini, mentre la pagina Very Inutil People ha composto una clip che mette a confronto le foto originali con quelle postate dalla showgirl calabrese.

Il video mette dunque in evidenza quello che è a tutti gli effetti il prima e dopo Photoshop. Nel dettaglio l’ex moglie di Flavio Briatore ha stretto il suo giro vita di qualche millimetro per farlo apparire più sottile, se mai ce ne fosse bisogno. Come reagirà a questa debacle la bella Elisabetta Gregoraci? Siamo certi che la prenderà sul ridere… o forse no?!