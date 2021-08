Elisabetta Gregoraci in vacanza con Briatore e il figlio Nathan: ritorno di fiamma in corso?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore stanno trascorrendo un'altra vacanza insieme. I due confermeranno il loro presunto ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, separati dal 2017, stanno trascorrendo insieme un’altra vacanza con il figlio Nathan Falco. Tra i due sarà presto un nuovo ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il ritorno di fiamma

Flavio Briatore ha postato uno scatto dove lo si vede felice e sorridente in barca insieme alla sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, e al figlio Nathan Falco (nato dal loro amore nel 2010).

Da mesi circolano voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra i due che, nonostante la separazione, hanno continuano a vivere in appartamenti vicini e hanno continuato a frequentarsi come una qualsiasi coppia di genitori. Dopo l’addio ufficiale nel 2017 era stata la stessa Gregoraci a confermare che lei e il suo famoso ex marito avrebbero mantenuto rapporti pacifici per il bene del loro bambino, Nathan Falco. “Restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci. Fra noi c’è rispetto reciproco e con rispetto cresciamo il nostro bambino”, aveva fatto sapere la showgirl.

Nel frattempo, durante la sua partecipazione al GF Vip, era emerso che l’imprenditore le avesse fatto la “fatidica proposta” per la seconda volta e secondo i rumor in circolazione tra i due potrebbe davvero esserci un ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci: le storie d’amore

Dopo l’addio a Briatore Elisabetta Gregoraci era stata legata per un certo periodo all’imprenditore Francesco Bettuzzi e a seguire, nella casa del GF Vip, aveva stretto un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli (poi conclusosi in un nulla di fatto).

Per diverso tempo si è vociferato anche che l’ammiratore segreto della showgirl – che le aveva inviato un enorme mazzo di rose rosse – altro non fosse che Francesco Zangrillo, attuale presunta fiamma di Barbara D’Urso (che aveva smentito il suo presunto corteggiamento verso la Gregoraci).

Elisabetta Gregoraci: la vita oggi

Amore o no, Elisabetta Gregoraci continua a concentrarsi sulla persona per lei più importante: il figlio Nathan Falco. La showgirl ama trascorrere tutto il suo tempo in compagnia del bambino e sui social non ha mancato di dedicare a lui tutte le sue parole d’affetto.

Oggi Nathan ha 10 anni e ama trascorrere il proprio tempo con entrambi i genitori, che fanno di tutto per non fargli mancare niente (vacanza in barca compresa!).