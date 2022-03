Elisabetta Gregoraci ha confessato che sta vivendo giornate molto difficili: l'appello ai fan.

Elisabetta Gregoraci ha confidato ai fan di star vivendo giornate davvero difficili. L’ex moglie di Flavio Briatore ha ammesso che la guerra in Ucraina l’ha destabilizzata, portandola ad avere tanti incubi notturni. La showgirl ha lanciato un appello a tutti i seguaci.

Elisabetta Gregoraci: incubi notturni

Via Instagram, Elisabetta Gregoraci ha confessato che sta male e ha incubi notturni che la stanno distruggendo. Da quando è esplosa la guerra in Ucraina, le giornate delle persone più sensibili sono diventate un inferno. Sono pochi, fortunatamente, quelli che appoggiano la follia omicida di Vladimir Putin. L’ex moglie di Flavio Briatore ha registrato una serie di Stories e ha confidato ai seguaci il suo malessere:

“Ho gli incubi la notte. Vi dico la verità, mi vedete sempre sorridente e positiva, è giusto che sia così, però devo essere sincera, sono giornate in cui sono ‘down’, sono molto preoccupata”.

Il malessere di Elisabetta è quello di tutti noi

La Gregoraci ha ammesso che si sente “fragile, preoccupata e triste“. Anche se sta cercando di infondere positività ai suoi familiari e ai fan, non è affatto serena. Prova a sorridere, ma la guerra in Ucraina e le immagini che tutti noi vediamo quotidianamente non trasmettono positività, ma solo morte e dolore. Come se non bastasse, quello che sembrava un confltto lampo non accenna a placarsi.

Elisabetta ha dichiarato:

“Tutte queste immagini della guerra, dei bambini, di questa gente che sta soffrendo, mi hanno destabilizzato. Stiamo cercando di aiutare questa popolazione che sta soffrendo in tutti i modi possibili e immaginabili, però, veramente, questa cosa mi ha terribilmente colpita e sto passando delle giornate in cui sto molto male“.

L’appello di Elisabetta ai fan

Elisabetta ha voluto anche lanciare un appello a tutti i fan:

“Bisogna aiutare, l’unione fa la forza, dare sostegno: fatelo in tutti i modi, comprando ciò di cui hanno bisogno, cercando di mandare loro più cose possibili e speriamo che questa situazione terribile possa finire al più presto”.

Le parole della Gregoraci hanno sorpreso i fan, visto che lei solitamente si mostra sempre imperturbabile, ma tutti le hanno espresso sostegno e affetto.