Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio dopo che nelle ultime ore è finita al centro del gossip per la sua presunta liaison con Stefano Coletti.

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio su Coletti

In maniera del tutto improvvisa ed inaspettata il pilota Stefano Coletti ha postato sui social alcuni romantici scatti in cui è ritratto in compagnia di Elisabetta Gregoraci e che lei ha affermato risalire a circa 2 mesi fa.

La vicenda ha comunque sollevato un polverone nei confronti della showgirl che a dicembre, durante la sua partecipazione al GF Vip, sembrava presa da Pierpaolo Pretelli (che più volte le aveva fatto delle avances confessandole i suoi sentimenti). Dopo la bufera scatenata dalle foto di Coletti Elisabetta Gregoraci ha scritto sui social di esser stata “travolta” dalle notizie senza poter fare nulla e ha smentito categoricamente di avere in atto una relazione amorosa con Coletti.

“Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. […] Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.

Le dichiarazioni di Coletti su Elisabetta Gregoraci

Dal canto suo Stefano Coletti ha dichiarato invece di aver messo in circolazione le foto incriminate nel tentativo di “riconquistare” Elisabetta Gregoraci, con cui la liaison si sarebbe conclusa alcuni mesi fa.

“Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli ed io non stiamo insieme”, ha scritto via social. Sarà la verità?

Elisabetta Gregoraci: i dubbi dei fan

Molti sui social credono che quanto accaduto altro non sia che una “strategia” costruita dai due vip per cercare di ottenere visibilità. Altri ancora hanno accusato Elisabetta Gregoraci di essere una bugiarda e di aver iniziato la liaison con Coletti prima di entrare al GF Vip. Il pilota avrebbe un tatuaggio con scritto “Sei l’epicentro del mio terremoto”, frase che era già stata dedicata ad Elisabetta Gregoraci mentre si trovava al Gf Vip.