Elisabetta Gregoraci, l’intervento d’urgenza subito dopo il GF Vip: la confessione

Elisabetta Gregoraci ha confessato di essersi sottoposta ad un intervento d'urgenza dopo la fine della sua esperienza al GF Vip.

Dopo la sua esperienza al GF Vip 5 Elisabetta Gregoraci ha rivelato per la prima volta di essersi dovuta sottoporre con urgenza ad un intervento chirurgico.

Elisabetta Gregoraci: l’intervento

Per la prima volta, a distanza di mesi dalla sua esperienza al GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha confessato di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento.

La showgirl infatti ha scoperto di avere un polipo uterino durante una visita ginecologica e il suo medico le ha richiesto di operarsi il prima possibile.

“Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”, ha dichiarato la showgirl, che ovviamente si sarebbe preoccupata: “Lì per lì mi sono spaventata”, ha affermato. L’ex moglie di Briatore in particolare ha affermato di aver temuto di avere un cancro visto che proprio la malattia ha finito per uccidere sua madre, nel 2010.

Elisabetta Gregoraci e Briatore

L’intervento fortunatamente si sarebbe concluso per il meglio e una volta guarita la showgirl ha potuto fare ritorno a casa, dove ad attenderla erano rimasti suo figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore. La showgirl e l’imprenditore sono rimasti in buoni rapporti nonostante si siano detti addio da ormai 3 anni. Entrambi, nonostante la separazione, si sono detti intenzionati a continuare a frequentarsi come qualsiasi famiglia normale.

Elisabetta Gregoraci: la vita privata

Oggi Elisabetta Gregoraci sarebbe single ma lei stessa via social ha mostrato i fiori che le sarebbero stati donati da un suo misterioso spasimante. Dopo la rottura da Briatore la showgirl è stata legata a Francesco Bettuzzi e a seguire, nella casa del GF Vip, ha stretto un importante legame con Pierpaolo Pretelli (conclusosi in un nulla di fatto). Elisabetta Gregoraci ha ammesso che per lei sarebbe difficile riuscire ad innamorarsi di nuovo dopo la delusione dovuta al suo divorzio, e ha manifestato il desiderio di concentrarsi unicamente su suo figlio, Nathan Falco.

Per diverso tempo si è vociferato che la showgirl potesse avere un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, ma la vicenda non ha mai trovato conferme da parte dei due diretti interessati. Nonostante si siano detti addio, oggi Briatore e la Gregoraci hanno mantenuto un ottimo rapporto d’amicizia.