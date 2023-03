Elisabetta Gregoraci: la commovente dedica alla mamma scomparsa

Attraverso i social Elisabetta Gregoraci ha condiviso un commovente post dedicato a sua mamma, scomparsa alcuni anni fa e a cui lei era molto legata.

Elisabetta Gregoraci: la dedica alla mamma

Elisabetta Gregoraci non ha fatto segreto di essere rimasta fortemente segnata dalla scomparsa di sua madre, con cui lei aveva un rapporto davvero speciale. In quello che sarebbe stato il giorno del compleanno della donna la showgirl ha condiviso un commovente post via social per dedicarle tutto il suo amore e ha scritto anche come sarebbero diventati i suoi nipoti (compreso suo figlio, Nathan Falco).

“Oggi è un giorno importante, sei nata tu,Il Mio Tutto. Mi manchi come l’ aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti. I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan e’ diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti.. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te ..e poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa ! Marzia una donna fortissima, le manchi molto e per noi rimane la piccola di casa.. poi c’è Papà, sei stata il grande amore della sua vita ! TI AMIAMO TANTO, (…) Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma!”, ha scritto l’ex moglie di Briatore nel post, che ha fatto subito il pieno di like. Tra i tanti che l’hanno commentato inviandole il loro calore vi sono anche Manila Nazzaro, Eleonora Pedron e numerosi altri volti dello spettacolo italiano.