Elisabetta Gregoraci, la dedica al figlio Nathan dopo il tentato furto

Elisabetta Gregoraci ha scritto una tenera dedica a suo figlio Nathan Falco dopo aver sventato il tentativo di un furto a casa sua.

Ancora sconvolta per aver sorpreso un ladro in casa sua (che è stato tratto in arresto) Elisabetta Gregoraci ha scritto una dolce dedica per suo figlio Nathan Falco, che ha allertato i soccorsi.

Elisabetta Gregoraci: la dedica al figlio

In pieno giorno – dopo essere andata a prendere suo figlio Nathan a scuola – Elisabetta Gregoraci ha sorpreso un ladro in casa sua e lei stessa ha dichiarato di averlo seguito fino a bloccarlo in un luogo chiuso.

L’uomo sarebbe riuscito ad aggredire la tata di Nathan Falco e il bambino (che oggi ha 11 anni) avrebbe invece avuto la prontezza di allertare le forze dell’ordine che, una volta arrivate, avrebbero tratto l’uomo in arresto. Superato lo shock per ciò che ha appena vissuto Elisabetta Gregoraci ha lodato il coraggio del suo bambino, e ha scritto in un post via social:

“Giornata pesante per noi…faccio fatica ad addormentarmi..siamo tutti un po’ scombussolati e stiamo un po’ così.

Ma tu finalmente ti sei addormentato..risposa mio piccolo eroe..la tua mamma ti proteggerà sempre con tutte le sue forze e tu sei il mio piccolo eroe. Notte”.

Elisabetta Gregoraci: il ladro

La stessa Elisabetta Gregoraci ha confessato via social di essersi ritrovata un ladro in casa. La showgirl non ha nascosto di essersi spaventata perché la persona in questione avrebbe tentato di aggredire la tata che era in casa con lei.

A seguire la showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, sarebbe riuscito a inseguirlo e a “intrappolarlo” di modo che le forze dell’ordine potessero trarlo in arresto.

“Non so con quale freddezza sono riuscita a fare dei video e Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia”, ha dichiarato la Gregoraci, e ancora: “Ci siamo molto spaventati”.

Elisabetta Gregoraci: la vita privata

Dopo l’addio al GF Vip Elisabetta Gregoraci è tornata tra le braccia di suo figlio Nathan Falco e ha ripreso la vita di sempre, tra impegni di lavoro e il tempo speso col suo unico figlio. Nella casa del GF Vip la showgirl aveva stretto un importante rapporto con Pierpaolo Pretelli, ma l’amicizia tra i due si era conclusa in un nulla di fatto quando la showgirl aveva detto addio al programma ed era arrivata nella Casa Giulia Salemi, oggi fidanzata dell’ex velino.