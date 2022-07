Elisabetta Gregoraci: la gaffe su Alvaro Soler a Battiti Live

Elisabetta Gregoraci ha commesso una gaffe su Alvaro Soler durante la sua conduzione a Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci sarebbe stata protagonista di uno scivolone in diretta durante la sua conduzione di Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci: la gaffe su Alvaro Soler

Elisabetta Gregoraci sarebbe stata protagonista di una gaffe durante la sua conduzione a Battiti Live. Nel presentare il cantante Alvaro Soler, l’ex moglie di Briatore avrebbe infatto “Alvaro Soleil”.

In molti credono che si sia confusa con il nome di Soleil Sorge, l’influencer che negli ultimi mesi è stata al centro di numerose discussioni a seguito della sua partecipazione al GF Vip 6. Quello della Gregoraci potrebbe anche esser stato un semplice difetto di pronuncia, e comunque il pubblico ha applaudito senza dare seguito all’accaduto.

Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

La conduttrice e showgirl è di nuovo al timone di Battiti Live in compagnia di Alan Palmieri e in tanti si chiedono quali sorprese riserverà questa nuova edizione dell’evento.

Elisabetta Gregoraci ha espresso la sua gioia nell’esser stata riconfermata alla guida di Battiti Live e in tanti tra i suoi fan hanno esultato nel saperla di nuovo alla conduzione dell’evento. Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip 5 la showgirl non è stata più tanto spesso in tv e ha confessato di voler dedicare tutto il suo tempo libero al figlio, Nathan Falco, nato dall’amore per il proprietario del Billionaire.