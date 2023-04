Elisabetta Gregoraci oggi sembra essere più felice che mai accanto all’imprenditore Giulio Fratini, con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi. La showgirl ha svelato quanto la sua nuova relazione abbia cambiato il suo rapporto con l’ex marito, Flavio Briatore, con cui continua a formare una famiglia per il bene di suo figlio.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Briatore

Elisabetta Gregoraci ha ritrovato la serenità accanto all’imprenditore Giulio Fratini e lei stessa ha confessato come proseguirebbe la loro storia d’amore e quanto essa abbia influito sul suo rapporto con l’ex marito, Flavio Briatore, che è sempre stato estremamente protettivo (e un po’ geloso) nei suoi confronti.

“Non è facile. Quando arriva una persona accanto a me, giustamente si trova a condividere delle cose. Ma, se è una persona intelligente alcune cose le capisce”, ha confessato la showgirl, che con il proprietario del Billionaire continua a formare una famiglia per il bene del loro unico figlio, Nathan Falco. La coppia si è separata nel 2018, ma Elisabetta Gregoraci continua a partecipare a tutti gli eventi importanti della vita del suo ex marito (come i compleanni e le feste programmate). In tanti hanno creduto che tra i due fosse in atto un ritorno di fiamma, ma l’ex coppia ha sempre smentito la questione.