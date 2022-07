Elisabetta Gregoraci: la sua dieta dei 40 anni

Tanto sport come nuoto, tennis e squat, ma anche uno stile di vita sano con proteine e pasta di kamut, sono i segreti della dieta di Elisabetta Gregoraci

Moltissime telespettatrici, guardandola in televisione oppure nelle foto delle riviste, si domandano come faccia Elisabetta Gregoraci a mantenere un fisico così in forma e statuario a 40 anni. Nei prossimi paragrafi sveliamo il segreto della sua forma fisica e la dieta che segue per un corpo così tonico da fare invidia a chiunque.

Elisabetta Gregoraci dieta

In queste settimane dove è conduttrice a Battiti Live, è impossibile non notare il fisico che Elisabetta Gregoraci sfoggia con abiti succinti che mostrano ancora di più la sua perfetta forma fisica e il suo corpo tonico. Sono in molti a domandarsi come faccia a 42 anni a mantenere questo corpo, nonostante abbia anche un figlio.

Il segreto sta sicuramente nella sua dieta e alimentazione. La Gregoraci ha confessato di definirsi una buona forchetta e di amare molto mangiare, al punto che non riesce a rinunciare alla pasta e al cioccolato che sono un po’ le sue leccornie preferite per l’alimentazione. Ovviamente la dieta della showgirl si basa su cibi sani della tradizione italiana.

La dieta mediterranea e tanto allenamento sono i segreti di bellezza della mise en forme di Elisabetta Gregoraci. Non fa troppe rinunce per mantenersi così, dal momento che a cena assume proteine, quindi carne e pesce. Ammette che il suo segreto è sicuramente l’idratazione, infatti consuma moltissima acqua, anche aromatizzata.

Tra i suoi segreti di bellezza, come ha risposto ai tanti follower che la seguono su Instagram, vi è la pasta di kamut e non consuma bevande gassate. Quindi, un regime alimentare sano, ipocalorico, mediterraneo condito anche da tantissimo sport che le permettono di avere un corpo in forma smagliante da fare invidia a chiunque.

Elisabetta Gregoraci dieta: benefici

Se Elisabetta Gregoraci riesce a mantenersi così in forma, con muscoli ben definiti e mai eccessivi e un corpo tonico, il merito è sicuramente della dieta che segue e dei benefici che questa alimentazione e stile di vita apporta al suo fisico. Sebbene le piaccia mangiare, sicuramente cerca di mantenersi in forma grazie al tantissimo allenamento.

I benefici del suo fisico perfetto non sono soltanto dovuti a una alimentazione sana senza troppi eccessi e stravizi, ma anche allo sport che pratica fin da piccolissimo. Oltre alla danza, pratica tuttora anche nuoto, il tennis più le tantissime passeggiate che si concede durante le pause dal lavoro o in estate da sola oppure insieme al figlio.

Bisogna dedicare, proprio come fa Elisabetta Gregoraci, tantissimo tempo allo sport e all’attività fisica. Nel caso non si avesse tempo per andare in palestra, non vi sono problemi perché anche a casa è possibile svolgere vari esercizi di squat in modo da tonificare le gambe o passeggiate la mattina e la sera per bruciare le calorie del pranzo o della cena in modo rapido.

Ovviamente, oltre a tutti questi segreti e suggerimenti, bisogna anche avere un metabolismo che funziona molto bene e che permette, proprio come succede alla nota showgirl, di funzionare in maniera perfetta in modo da bruciare il più possibile. Soltanto seguendo questi consigli, è possibile cercare di migliorare il proprio aspetto.

