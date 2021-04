Elisabetta Gregoraci: la verità della showgirl sul presunto nuovo fidanzato

Tutta la verità sulla presunta nuova fiamma di Elisabetta Gregoraci secondo le rivelazioni della stessa ex gieffina

Elisabetta Gregoraci è stata di recente ospite di Mara Venier, alla quale ha raccontato del suo attuale rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. L’ex gieffina ha tuttavia parlato anche delle accuse di arrampicatrice sociale, che spesso le sono state affibbiate nel corso della sua vita nonché della sua carriera.

La showgirl calabrese ha però rivelato anche qualche dettaglio relativo alla sua vita sentimentale, collegandosi nel dettagli ai recenti rumors su un possibile nuovo fidanzato. Precisamente in merito all’eventuale riavvicinamento con Stefano Coletti, EliGreg ha smentito confermandosi single.

“Io e Flavio abbiamo ancora oggi un bel legame, finché non avrò un nuovo fidanzato… Si romperanno un po’ gli equilibri è vero. Certamente le cose potrebbero cambiare […] però per adesso questo problema non esiste perché non ho un fidanzato. […] Ho tantissimi corteggiatori […] ma non c’è una persona speciale. Forse perché sono un po’ esigente e un po’ all’antica. Voglio le farfalle nello stomaco, voglio emozionarmi. Si deve vedere la felicità nei miei occhi”.

Dopo la mancata storia con Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta ha rimarcato che sta dunque aspettando il nuovo amore “che la travolga”. “Il lockdown non ha certo aiutato la mia sfera sentimentale. Tra la quarantena e la casa del GF Vip, cosa doveva trovare? Anche al GF ero corteggiata, ma non era il caso”. “Se deve arrivare arriverà, le cose accadono quando meno te lo aspetti. La vita è bella perché è imprevedibile”, ha concluso ancora molto saggiamente la focosa soubrette.