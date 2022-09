Elisabetta Gregoraci nuda sui social per celebrare l’estate

"L'estate è uno stato d'animo", ha scritto Elisabetta Gregoraci sotto la sua foto senza veli.

L’estate 2022 è finita anche per Elisabetta Gregoraci, rientrata a Montecarlo alla fine di agosto con il figlio Nathan Falco, che ha ripreso la scuola. Anche la showgirl è tornata a dedicarsi ai suoi impegni professionali.

Elisabetta Gregoraci posa nuda su Instagram

Elisabetta Gregoraci ha però deciso di celebrare il ritorno alla normalità con una sensuale foto, pubblicata in bianco e nero e a colori sui suoi social, che la mostra completamente nuda in tutta la sua bellezza.

“L’estate è uno stato d’animo”

L’immagine, accompagnata dalla frase “l’estate è uno stato d’animo”, mostra la showgirl a occhi chiusi, che copre metà corpo con una tenda bianca e l’altra metà con una mano e la gamba sinistra alzata.

Elisabetta Gregoraci indossa i suoi preziosi bracciali

Nello scatto, Elisabetta Gregoraci indossa solamente un telo di spugna bianco a raccogliere i capelli, come se fosse appena uscita dalla doccia, e i suoi amati e costosi bracciali. La showgirl non si separa mai dai preziosi gioielli in quanto spesso essi hanno anche un significato simbolico.

Leggi anche: Totti e Ilary Blasi, nuove rivelazioni sulla coppia: “Vivevano separati in casa da un anno”

Leggi anche: Guendalina Tavassi e l’incidente prima di salire sul red carpet