Elisabetta Gregoraci premiata a Cannes: il meraviglioso abito sfoggiato dalla showgirl

Elisabetta Gregoraci è giunta nella spettacolare cornice di Cannes in onore del World Influencers and Bloggers Awards, premio consegnatole dall’omonima associazione che segue le star del web. L’ex moglie di Flavio Briatore si è presentata all’evento con uno scintillante abito lungo che le stava da favola, facendo girare la testa a tutti gli ospiti dell’Hotel Martinez, in una delle tante iniziative collaterali al più noto Festival del Cinema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci raggiante a Cannes

La conduttrice calabrese ha ovviamente ricordato il momento anche sul suo profilo Instagram. Qui non ha mancato di ringraziare per il premio ricevuto, dicendosi onorata di aver rappresentato l’Italia.

Felice di condividere questa onorificenza con tutti i suoi fan, la Gregoraci conferma dunque in questo modo il periodo d’oro che si trova a vivere. Dopo la fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip, la focosa soubrette ha visto notevolmente aumentare la propria popolarità online. Su Instagram, in special modo, conta oggi oltre un milione e ottocentomila follower, oltre alle moltissime fanpages a lei dedicate.

Anche dal punto di vista televisivo le cose sembrano del resto procedere per lei alla grande.

Dopo il successo dell’appena conclusa nuova edizione di Battiti Live, solo qualche giorno fa Elisabetta Gregoraci aveva infatti rivelato di essere in attesa di alcune proposte da parte della Rai. Non resta dunque che attendere la prossima stagione per capire dove potremo vedere l’ex gieffina.