Elisabetta Gregoraci presa di mira sui social: l’intervento di Stefano Coletti

A seguito delle numerose critiche giunte a Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti ha deciso di intervenire in sua difesa: le parole del pilota

Stefano Coletti è uscito allo scoperto e ha svelato la vera natura del suo rapporto con la bella Elisabetta Gregoraci. Proprio per tale motivo, in queste ultime ore, sull’ex gieffina hanno iniziato a piovere migliaia di insulti online. Tra critiche di ogni tipo, l’ex moglie di Flavio Briatore ha visto arrivare addirittura offese ai post del figlio Nathan, con un’aggressività social davvero al limite dell’accettabile.

No, non continua ti sei perso il “The end”. Ritenta. Magari con il prossimo tentativo, se c’è, il fidanzato vero lo trovi. #gregorelli pic.twitter.com/maeQ4CbgBV — GreenEyesCat (@blueleo0007) May 17, 2021

Proprio in merito a tutto questo marasma, il pilota monegasco ha deciso di intervenire direttamente in difesa della showgirl. “Conosco Elisabetta Gregoraci da anni e ogni mio gesto era indirizzato a dimostrarle cosa provo e per conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto.

Non eravamo insieme ai tempi del GF Vip, quindi non capisco perché dovrebbe essere una bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa. È una persona unica, speciale e non merita questo trattamento. Eli e io non stiamo insieme”.

E non sono ancora passate 24 ore pic.twitter.com/3QldKqN4pk — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) May 16, 2021