Elisabetta Gregoraci si scaglia contro una fan: le reazioni sui social al video

Un video dove si vede Elisabetta Gregoraci inveire contro una fan ha provocato la reazione di molti utenti sui social: ecco cosa è successo

In queste ultime ore ha preso a circolare sul web un video di Elisabetta Gregoraci che ha fatto parecchio scalpore. In esso si vede l’ex gieffina intenta niente meno che a inveire contro una fan. Ma cosa è successo nello specifico?

Elisabetta Gregoraci sotto accusa

La showgirl calabrese è stata ospite del Festival del Cinema di Venezia e come succede normalmente molti ammiratori le hanno chiesto di scattare qualche foto. L’ex moglie di Flavio Briatore ha assecondato le richieste di alcuni, ma a un certo punto è accaduto l’incredibile. Una donna, infatti, ha pronunciato una frase che la presentatrice non ha per nulla apprezzato, scatenando appunto la sua imprevedibile reazione.

Ti posso assicurare che le fans della Gregoraci, Zorzi, Salemi e Mello sono molto aggressive in tutti i social non solo Twitter e non sono solo 4 gatti purtroppo.

Ormai non si può più dire niente devi solo fare complimenti perché se fai una critica è l’inizio della fine. — ⚓𝐃𝐎𝐑𝐈𝐀𝐍🌊 (@Dorian221190) September 9, 2021

Esortando EliGreg a “fare le cose giuste”, la fan ha dunque indispettito la showgirl al punto da farle perdere letteralmente le staffe. Scuritasi in volto, la 41enne di Soverato si è rivolta alla signora in maniera alquanto stizzita, chiedendole come si permettesse di rivolgersi a lei in quel modo.

Disponibilità, gratitudine, umiltà.

Non ha rifiutato una foto, non ha rifiutato un saluto, una dedica richiesta, un autografo. Gentile, tutta cuore. Questa è EliGreg 💙✨#eligreg #venezia78 pic.twitter.com/ICfRBziS6F — GregoraciLovers (@GregoraciL) September 8, 2021

Andata poi via in modo piuttosto agitato, il video di Elisabetta Gregoraci ha fatto subito il giro del web, trovando i commenti esterrefatti di parecchi utenti nonché il sostengo dei suoi tantissimi ammiratori.