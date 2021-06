Elisabetta Gregoraci sostituirà Barbara D’Urso? Gli ultimi rumors in Mediaset

Mediaset sarebbe indirizzata a puntare su Elisabetta Gregoraci in vista del presunto ridimensionamento di Barbara D'Urso: le ultime novità

Tempo di grandi cambiamenti a Mediaset in vista della nuova stagione televisiva in partenza dal prossimo settembre 2021. Sempre più sicuro appare il ridimensionamento di Barbara D’Urso dopo i flop e bassi ascolti dell’appena conclusa edizione. La conduttrice partenopea sembra essere stata tuttavia confermata alla conduzione di Pomeriggio 5 nonché di un programma ancora tutto da scoprire in prima serata.

Elisabetta Gregoraci in arrivo su Canale 5?

Intanto si era recentemente vociferato dell’arrivo di Elisa Isoardi o di Lorella Cuccarini nella domenica pomeriggio, anche se in queste ore ha preso a circolare nei corridoi di Cologno Monzese un nome nuovo.

Si tratta per l’appunto di quello di Elisabetta Gregoraci, che reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip potrebbe ora mettersi alla prova con un nuovo format su Canale 5.

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, l’ex moglie di Flavio Briatore aveva condotto con successo Made in Sud e Battiti Live, mentre in passato era stata valletta de Il malloppo e di Buona Domenica.

In attesa dunque di conferme in merito, resta in forse il futuro lavorativo della Carmelita nazionale, sulla quale si è detto tutto e il suo contrario.