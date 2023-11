Elisabetta Gregoraci, viaggio in Vietnam: "Non ho chiuso occhio tutta la nott...

Elisabetta Gregoraci ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Vietnam insieme al nuovo compagno Giulio Fratini. La donna ha vissuto un grande spavento. Cosa è successo?

Elisabetta Gregoraci: spavento durante il suo viaggio in Vietnam

Elisabetta Gregoraci ha scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza in Vietnam insieme al suo nuovo compagno Giulio Fratini. La showgirl ha visitato Hội An, una delle principali città del Vietnam, famosa per la sua valle, le risaie con il sole, con la pioggia e con la nebbia, che formano un panorama davvero spettacolare. La donna, però, si è imbattuta in una situazione meteorologica poco favorevole, a causa del maltempo, che l’ha realmente spaventata.

Elisabetta Gregoraci, paura in Vietnam: cosa è successo?

Elisabetta Gregoraci ha condiviso una serie di video nelle sue storie di Instagram in cui ha mostrato il maltempo nella città visitata. “Buongiorno. Ci sono stati forti temporali tutta la notte. Fortissimi, io non ho chiuso occhio perché ho paura. Il tempo non aiuta ma voi guardate le condizioni meteo? Io sono alla ricerca del sole” ha dichiarato la showgirl. Il suo viaggio è andato avanti e la Gregoraci ha continuato a mostrare ai follower la sua esperienza. “Dietro di me nove dragoni. Per loro è un numero importante, simboleggia l’eternità. Ecco invece questo è il cono spirale di incenso. La tradizione vuole che si consumi per 28 giorni al fine di esaudire i desideri delle persone che lo hanno donato” ha spiegato.