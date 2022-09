Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Roberta Morise: la conferma via social

Roberta Morise ha indirettamente confermato i gossip sulla presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini.

Da mesi circolano indiscrezioni riguardanti una presunta liaison tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La notizia in queste ore è stata indirettamente confermata da Roberta Morise.

Elisabetta Gregoraci insieme all’ex di Roberta Morise

Interrogata dai fan che le hanno chiesto se fosse a conoscenza della liaison sbocciata tra Elisabetta Gregoraci e il suo ex, l’imprenditore Giulio Fratini, Roberta Morise ha scritto: “Sono felice per entrambi”.

Dunque la showgirl sembra essere a conoscenza del gossip in circolazione in merito a una storia tra i due e, a quanto pare, sarebbe contenta per loro. In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più ma al momento sulla questione tutto tace. Elisabetta Gregoraci continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e dopo la rottura da Flavio Briatore ha cercato sempre di proteggere la privacy dei suoi partner.

Elisabetta Gregoraci: la vita privata

Dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci è stata legata per un breve periodo all’imprenditore Francesco Bettuzzi. A seguire, durante la sua partecipazione al GF vip, la showgirl si è avvicinata all’ex velino Pierpaolo Pretelli, ma la storia tra i due si è conclusa in un nulla di fatto. In tanti si chiedono se sulla vicenda ci saranno ulteriori particolari ma, al momento, entrambi continuano a mantenere il massimo silenzio sulla questione.