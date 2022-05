Elisabetta Gregoraci torna in tv: condurrà un programma per Mediaset

Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni Elisabetta Gregoraci sarebbe stata riconfermata come conduttrice di Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci torna in tv

Dopo aver trascorso del tempo con la sua famiglia e aver atteso per quasi un anno un’altra valida proposta lavorativa, sembra che finalmente Elisabetta Gregoraci sia pronta a tornare in tv: secondo i rumor in circolazione infatti, la conduttrice sarebbe stata riconfermata alla guida di Battiti Live (per cui in un primo momento si era ipotizzato che potesse essere presa in considerazione Alessia Marcuzzi).

Al momento la questione non ha ricevuto conferme e i fan di Elisabetta Gregoraci sono impazienti di saperne di più.

L’ex moglie di Briatore è la presentatrice ufficiale dell’evento dal 2017 e con lei non mancherà il conduttore Alan Palmieri.

La vita privata

Secondo i rumor in circolazione la Gregoraci sarebbe ancora single nonostante si sia vociferato per diversi mesi che fosse tornata insieme all’ex marito, Flavio Briatore.

La questione è stata smentita con fermezza dalla showgirl e dallo stesso imprenditore, che hanno mantenuto buoni rapporti per il bene del figlio avuto insieme, Nathan Falco.

Dopo la separazione Elisabetta Gregoraci ha vissuto una liaison con Francesco Bettuzzi. Conclusasi in un nulla di fatto. “Avendo avuto un compagno così chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”, ha dichiarato la showgirl a seguito della sua rottura con Briatore, e ancora: “Io e Flavio siamo complici, abbiamo un bel rapporto e abbiamo trascorso le recenti vacanze insieme in Kenia, e anche a Monaco ceniamo spesso insieme perchè viviamo a 500 metri di distanza”.