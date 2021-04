Elisabetta Gregoraci torna in tv: ecco dove

Elisabetta Gregoraci torna in tv. Come lei stessa ha anticipato, tramite una storia sul suo canale Instagram, infatti, sarà ospite di Enrico Papi.

Una delle assolute protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata, senza ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, che è stata in casa per soli 3 mesi, ha lasciato il segno e ha fatto sempre parlare di se, anche quando era uscita dal loft di Cinecittà.

Non solo il rapporto con il figlio Nathan Falco e quello con l’ex marito, ma ha fatto molto scalpore la sua amicizia con Pierpaolo Pretelli. In molti, infatti, avevano visto, tra i due, qualcosa in più di una semplice amicizia, tanto che avevano sperato anche nella nascita di un possibile amore. Nel corso della sua avvenuta, sono stati davvero tanti i suoi fan, che ancora oggi, a quasi 3 mesi dalla fine del programma.

Proprio la scorsa settimana, domenica 11 aprile 2021, Elisabetta era stata ospite di Avanti un altro, insieme ad altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Ma le avventure televisive della bellissima Eli ancora non sono finite.

Elisabetta Gregoraci torna in tv

È stata la stessa Elisabetta, infatti, tramite il suo profilo Instagram ad annunciare una grande novità che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. Tramite una story, postata sul suo canale Instagram, infatti, Elisabetta ha scritto: “Domani sera con Enrico”, postando uno scatto in compagnia di Enrico Papi.

Come in molti hanno immaginato, la conduttrice calabrese sara ospite di a Guess my age, il game show di Tv 8, in onda nella fascia preserale. Sarà, quindi, un ospite speciale del game nel quale si cerca di indovinare l’età attraverso alcuni indizi e con l’aiuto di alcuni personaggi famosi. Dopo vari protagonisti del mondo della televisione e dello spettacolo, adesso toccherà anche all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. In attesa di rivederla con il consueto impegno estivo, in giro per le piazze italiane, Battiti Live, i fan possono accostarsi di queste belle ospitate.