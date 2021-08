Elisabetta Gregoraci: “Torno a Mediaset, ecco dove”

Elisabetta Gregoraci ha svelato finalmente dove sarà prossimamente in tv.

Dopo Battiti Live e le vacanza insieme all’ex marito Flavio Briatore – con cui si è vociferato un presunto ritorno di fiamma — Elisabetta Gregoraci ha svelato dove la si potrà vedere prossimamente nel piccolo schermo.

Elisabetta Gregoraci: il ritorno in tv

Dopo l’esperienza del GF Vip 5 e Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha confermato una voce in circolazione in merito al suo preusunto ritorno tv: da settembre la conduttrice sarà al fianco di Enrico Papi per la conduzione di Scherzi a parte, che dalla nuova stagione tv tornerà in onda su Canale 5 e in tanti ovviamente sono impazienti di vedere Elisabetta Gregoraci all’interno del programma.

Elisabetta Gregoraci: la vita privata

Di recente la conduttrice è stata al centro di un rumor irguardante un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore, con cui ha trascorso le vacanze estive. Lei stessa ha smentito simili vici di corridoio specificando che lei e l’imprenditore continuerebbero a stare insieme il più possibile per il bene del loro bambino, Nathan Falco, molto legato ad entrambi i genitori. “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco.

Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più”, ha dichiarato la showgirl che, dopo la separazione da Briatore, ha sempre manifestato il desiderio di trascorrere insieme al figlio più tempo possibile e collaborare col marito alla sua serenità.

Elisabetta Gregoraci: il fisico

Durante le vacanze estive Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato le sue curve da urlo e dei seducenti bikini. In tanti si sono chiesti quale fosse il segreto della conduttrice per mantenere il suo fisico perfetto e lei stessa ha svelato che il segreto sarebbe uno stile di vita sano e tanto sport.

“I muscoli invece hanno memoria dello sport praticato da bambina”, ha dichiarato la conduttrice, e ha specificato anche di aver ereditato un buon metabolismo da parte del padre. Fin da piccola Elisabetta Gregoraci ama praticare arti marziali ed è cintura nera di karate. “Mio padre era un istruttore di karate e, fin da piccola, lo accompagnavo nelle palestre dove allenava”, ha dichiarato la conduttrice in merito al suo rapporto con lo sport, di cui è stata appassionata fin dalla più tenera età grazie ai consigli di suo padre.